La pala di Berlinghieri è rientrata

Si è conclusa la mostra ‘San Francesco, il Santo di Assisi’ del Museo diocesano di Monaco e Frisinga, nella quale, grazie al prestito concesso dalla Diocesi di Pescia, molti visitatori, esperti d’arte e studenti hanno potuto ammirare la pala di Bonaventura Berlinghieri che raffigura il santo e le storie della sua vita. Adesso il dipinto torna a casa; il direttore dell’Ufficio Beni Culturali diocesano, don Francesco Gaddini, spiega che "grazie al prestito della tavola la diocesi e la città di Pescia hanno avuto l’occasione di mostrare il loro volto migliore al pubblico internazionale. Si è aperta una strada che potrebbe portare in futuro a ulteriori collaborazioni con il museo diocesano di Monaco". Un’operazione culturale delicata, per la fragilità della pala, che prima della partenza è stata sottoposta a scrupolose indagini diagnostiche da restauratori di altissimo livello in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per valutare le migliori condizioni di trasporto ed esposizione.

L’opera, rientrata in Italia nei giorni scorsi, lunedì 29 gennaio è stata riconsegnata a Pescia direttamente nella Chiesa di San Francesco dove ad accoglierla, oltre alla Soprintendenza che ha curato le movimentazioni e il ’condition report’, c’erano i Frati Minori Conventuali custodi della preziosa opera. Grazie al Museo di Monaco nei prossimi mesi la tavola verrà sottoposta

anche ad un intervento di restauro: si procederà ad una revisione e adesione di micro cadute ed alla disinfestazione dai tarli con la tecnica dell’anossia.

