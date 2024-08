La notte di Incanto Liberty. Tradizione ed eleganza

Grande successo per la sfilata di apertura della kermesse Incanto Liberty. Il ritorno delle carrozze d’epoca in città suscita sempre tanta curiosità e interesse. La manifestazione che accompagna la cittadina fino alla notte di ferragosto è iniziata martedì sera con la prima uscita ufficiale. Undici carrozze, ognuna delle quali abbinata alle grandi città termali riconosciute patrimonio Unesco nel 2021, hanno partecipato al concorso di tradizione e eleganza. I cittadini, ma anche i numerosi turisti presenti in città, si sono fermati per le vie del centro ad ammirare qualcosa di surreale che riporta immediatamente indietro nel tempo, in un tempo che non c’è più ma che continua a raccogliere applausi. Le carrozze in legno rigorosamente tutte ricollocabili tra le fine dell’800 e l’inizio del ‘900, gli equipaggi perfettamente curati negli abiti e negli accessori ed infine i cavalli che per l’occasione alloggiano presso l’ippodromo Sesana.

La sfilata ripetuta anche nel pomeriggio di ieri nonostante il caldo ha trovato di nuovo i consensi sperati. Il programma di oggi prevede alle ore 11 presso il piazzale adiacente lo Stabilimento termale Tettuccio gli equipaggi in bella mostra per poterli ammirare anche da fermi mentre questa sera il gran finale all’ippodromo. Come da tradizione, dopo nove anni consecutivi, alle ore 21 circa in pista dove le carrozze apriranno idealmente il sipario per l’entrata in scena dei cavalli al via nel 72° gran premio Città di Montecatini. Incanto Liberty nasce da un idea dell’Associazione ’Il cavallo e l’uomo’, Alessandro Bracali in veste di presidente ha cercato di ricreare per il nono anno consecutivo tre giorni di magia che riportano Montecatini Terme in passato fatto di gusto e tradizione.

Martina Nerli