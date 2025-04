La macchina comunale. Posizioni organizzative. Ecco tutti gli incarichi

Il Comune ha affidato cinque incarichi di elevata qualificazione professionale, in seguito al bando pubblicato nella settimane scorse, nell’ottica della riorganizzazione del personale. L’obiettivo è quello di arrivare alla reintroduzione della dirigenza, un obiettivo a cui l’attuale amministrazione punta molto per dare maggiore efficacia al lavoro. Tutti gli incarichi conferiti hanno durata di un anno e possono essere rinnovati.

Silvia Magi è stata confermata responsabile del settore finanziario e dell’area amministrativo contabile, Arianna Marchesi è stata scelta come responsabile del settore amministrativo, mentre Emiliano Vezzani è il nuovo titolare di servizi scolastici, sociali, culturali e del turismo. Fabio Ciliberti resta al settore governo del territorio, così come Marco Maglio rimane al settore lavori pubblici e manutenzioni. Il dado è così tratto e adesso restano da portare in fondo altri obiettivi. Queste nomine vanno ad aggiungersi ad altre tre già fatte da qualche tempo: Alessandro Pippi al comando della polizia municipale, Rossana Parlanti all’avvocatura, e Claudio Gariboldi al settore Pnrr-Lavori Pubblici.

Adesso, il Comune punta a fare ulteriori passi in avanti per concretizzare il progetto legato al personale. La giunta informa di aver incontrato "il personale individuato per ricoprire gli incarichi di elevata qualificazione, previsti dalla nuova struttura organizzativa dell’ente. La riunione segue le nomine effettuate all’inizio della settimana". Il sindaco Claudio Del Rosso ha espresso "soddisfazione per l’avvio del nuovo assetto, sottolineando la fiducia riposta nel personale che ha manifestato interesse per i ruoli. Nel congratularsi con gli incaricati, ha illustrato il percorso intrapreso dall’amministrazione, volto a valorizzare il lavoro di tutti i dipendenti e a promuovere una maggiore responsabilizzazione verso la città. Del Rosso ha inoltre anticipato che la nomina della nuova dirigenza, prevista a breve, contribuirà a rafforzare la struttura organizzativa". L’amministrazione comunale "augura buon lavoro ai dipendenti che hanno assunto nuovi incarichi di responsabilità e a tutto il personale dell’ente, il cui impegno quotidiano rappresenta un valore fondamentale per il buon funzionamento della macchina comunale e per la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza".

Daniele Bernardini