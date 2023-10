La festa della Pubblica assistenza. Arriva la nuova ambulanza donata dalla Fondazione Caript

Festeggiamenti a Borgo a Buggiano per il 47° anniversario della Pubblica assistenza Avis Odv. Domenica prossima, 15 ottobre, in occasione della festa, sarà inaugurata anche la nuova ambulanza Trafic, realizzata con il contributo della Fondazione Caripit. Il presidente della Pubblica assistenza Brunero Bruni dichiara: "Ringraziamo la Fondazione Caripit per questa nuova ambulanza, che va a sostituire quella che inviammo in Ucraina nel giugno 2022 a sostegno della popolazione colpita dalla guerra, in coordinamento con l’iniziativa di solidarietà Anpas Toscana, che vide le Pubbliche assistenze toscane impegnate per portare aiuto ai cittadini ucraini anche con i propri mezzi di soccorso".

Alla vigilia della festa domenicale, sabato 14, alle 14.45, un momento molto atteso, ovvero il convegno sull’ex sindaco di Buggiano Alfio Pellegrini, figura nota e apprezzata. "Il convegno dedicato a Alfio Pellegrini, purtroppo scomparso alla fine del 2022 - aggiunge il presidente Bruni - è stato organizzato nell’ambito dei nostri festeggiamenti dalla biblioteca di Buggiano, in particolare nella persona di Omero Nardini. Per noi questo convegno è molto importante, perché Pellegrini è stato a lungo sindaco revisore della nostra associazione, il suo impegno nel volontariato è stato grande e teniamo molto a ricordarlo".

Il programma delle celebrazioni di domenica, che si svolgeranno così come il convegno alla sede di via Martiri del 16 marzo 1978 a Borgo a Buggiano, è il seguente: alle 8.30 la messa al salone della Pubblica assistenza; dalle 9.45, la cerimonia alla presenza delle autorità; alle 10.30, sarà il momento della benedizione della nuova ambulanza. A seguire, dalle 11, la premiazione dei volontari, autorità e consorelle, un appuntamento sempre molto partecipato in occasione di ogni anniversario della fondazione della Pubblica assistenza Avis. Come da tradizione, dalle 11.30, la sfilata con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti. Alle 11.45, per celebrare questa grande festa del volontariato, voce alle sirene per le vie di Borgo. Infine, la conclusione all’insegna, anch’essa, della condivisione, con il rinfresco di ringraziamento agli ospiti, alle 12 circa. Il presidente della Pubblica Assistenza Bruni conclude: "Invitiamo come sempre la comunità, insieme con il presidente Avis di Borgo Francesco Bassini, per festeggiare insieme".

Valentina Spisa