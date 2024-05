La festa della mamma si celebra in grande stile al Mercatino del Grocco

Festa della Mamma al Mercatino del Grocco con bancarelle, musica e iniziative per bambini. Domenica 12 maggio è la Festa della Mamma, una data molto attesa e dai contenuti particolari: la città di Montecatini offre a tutte le mamme la possibilità di trascorrere questa ricorrenza in un luogo particolarmente suggestivo, singolare, pieno di ricordi e con tanta voglia di tornare ad essere protagonista.

Il Mercatino del Grocco è collocato, più o meno, a metà del monumentale viale Verdi, lungo la strada che porta allo stabilimento termale La Salute. Per l’occasione, le bancarelle residenti verranno integrate con molte altre dell’antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage per dare vita, tutte insieme, ad un mercatino completo, in grado di dare risposte esaurienti alle varie esigenze dei visitatori che, sicuramente, giungeranno anche da fuori regione. Per l’intera giornata, tutte le mamme verranno omaggiate con un fiore e fin dal primo pomeriggio, ci sarà anche un bel concerto in movimento presentato dai musicisti del Gruppo Camillocromo con il loro particolare swing, caratteristico degli anni compresi dal 1920 al 1935. Particolare attenzione è stata riservata anche ai bambini che avranno a disposizione l’intero parco di Termeland con i suoi giochi ed attrazioni ed un simpatico regalo: lungo via La Salute troveranno anche i magnifici pony del centro ippico La Pieve per provare l’emozione del battesimo della sella o per fare splendide cavalcate in sicurezza.

Saranno presenti anche animatori in costume per truccare i bambini, raccontare fiabe e farli sbizzarrire con la baby dance. Sarà quindi piacevole passeggiare tra tante bancarelle, ammirare i prodotti esposti, ascoltare della buona musica e soffermarsi a gustare un buon gelato.