La Fabo mette nel mirino Brianza. Obiettivo riprendersi il PalaTerme

Si è un po’ capovolto il mondo per la Fabo Montecatini, che nelle ultime settimane si è trasformata da squadra infallibile in casa a micidiale macchina da trasferta: al PalaTerme però la vittoria manca dalla passerella contro Cassino del 4 febbraio scorso, ovvero da più di un mese fa. L’obiettivo della gara interna contro la Lissone Interni Brianza Casa Basket di questo pomeriggio alle 18 diventa dunque non soltanto ritrovare sé stessi davanti al proprio pubblico, ma anche e soprattutto i due punti per fare nuovamente del palazzetto di via Cimabue un prezioso alleato. Davanti a Natali e compagni ci sarà una squadra agli antipodi come concezione rispetto a quella rossoblù, perché ad affrontare i "veterani" rossoblù ci sarà la formazione più giovane del campionato, con due soli nati prima dell’anno 2000 (Ceparano e Caffaro), e perché alla continuità della Fabo i brianzoli oppongono l’assoluta imprevedibilità di un gruppo capace sì di perdere in casa contro Salerno e Piacenza ma anche di rimontare 7 punti in 30 secondi alla Paffoni Omegna e di sfiorare il colpaccio in casa della Libertas Livorno: "Brianza è una formazione dalla quale non sai mai cosa aspettarti – ammette coach Federico Barsotti – Gioca un basket spregiudicato ad altissima intensità, fatto di corsa, atletismo e grande fisicità, ma se trovi in giornata di grazia i vari Loro, Ceparano, Valesin e Caffaro diventa difficile fermarli. All’andata soffrimmo tantissimo, stavolta le precedenti due sconfitte in casa potrebbero lasciarci almeno inizialmente in dote un po’ di scorie a livello mentale che noi dovremo essere bravi a superare. La grande voglia di tornare a fare risultato in casa che hanno i ragazzi non deve trasformarsi in frenesia".

Mancherà ancora Carpanzano, il cui infortunio sta ormai diventando un caso: "E’ un problema muscolare non grave ma ci stiamo muovendo con grande cautela perché ha avuto molte piccole ricadute – rivela il tecnico degli Herons – Doveva riprendere ad allenarsi settimana scorsa ma è stato frenato dall’influenza, deve lavorare con continuità per 10-15 giorni e in questo momento gli manca ancora qualcosa. Speriamo di poterlo riavere con noi per Roma".

Filippo Palazzoni