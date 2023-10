La cultura di Montecatini Terme promossa all'estero: ecco come

Il vicesindaco Alessandro Sartoni ha dato il via a un rapporto di collaborazione con gli istituti di cultura italiana all’estero. L’obiettivo è quello di consolidare una sinergia per la promozione degli appuntamenti più importanti di questo settore che si svolgono in città. "Nell’ambito delle iniziative tese a promuovere l’immagine culturale della nostra città all’estero – conferma l’esponente della giunta - attraverso una migliore conoscenza delle nostre caratteristiche ed attività, ho indirizzato una nota personale a 20 sedi di istituti italiani di cultura, illustrando per le iniziative in corso per il 150esimo dalla nascita di Galileo Chini e inviando per posta a direttori e direttrici di questi centri una copia del libro su Chini edito da Maschietto per conto del Comune e copia del catalogo realizzato per la mostra che è in corso fino al 7 gennaio 2024".

Sartoni aggiunge che "oltre a questo è stata inviata una copia di Orizzonti, in attesa dell’uscita del secondo numero che avverrà nei prossimi mesi. Gli sforzi che vengono fatti sul lato culturale devono essere comunicati a livello istituzionale e internazionale, al fine di proporre ovunque una nuova narrazione di Montecatini che diffonda consapevolezza a tutti i livelli di quanto stiamo facendo e benché siano elemento utile e imprescindibile, non ci si può limitare alle attività di marketing promozionale sulle singole iniziative. Fra le sedi interessate da questa campagna informativa ricordo Barcellona, Bruxelles, Dublino, Londra, Melbourne, Monaco di Baviera, New York, Praga, Stoccarda, Stoccolma, Toronto, Vienna, Washington e Zurigo. E’ un lavoro lento e lungo che va alimentato e ha bisogno di tempo per sedimentarsi e dare frutti. Registro con soddisfazione le prime reazioni: l’Istituto Italiano di cultura di Strasburgo ha pubblicato il manifesto della mostra su Chini sulla sua pagina Facebook e quello che ha sede a Madrid ha dato formale disponibilità a diffondere le iniziative montecatinesi fra studenti e soci".