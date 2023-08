La Croce Oro di Ponte Buggianese in festa per l'inaugurazione della nuova ambulanza

Inaugurazione per la nuova ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Oro di Ponte Buggianese, acquistata grazie al contributo della Fondazione Caript. Manolo Retaggio, presidente pro tempore dell’associazione, esprime la sua soddisfazione per la partecipazione della cittadinanza e delle tante associazioni di volontariato che hanno accolto l’invito per essere presenti alla cerimonia del nuovo mezzo che si è tenuta domenica nella piazza del Santuario. "Un ringraziamento a tutto il consiglio direttivo e ai volontari della Pubblica Assistenza Croce Oro - afferma Retaggio – che si sono impegnati per la realizzazione di questo importante evento, che è stato anche un’occasione per far festa con il pranzo offerto a tutti i volontari delle associazioni che hanno partecipato all’iniziativa. Un ringraziamento speciale a Don Fabiano Fedi per aver celebrato la messa e al sindaco Nicola Tesi per aver accolto i vari delegati delle associazioni e al rappresentante della Fondazione Caript che ha finanziato l’acquisto della nuova ambulanza. All’inaugurazione ha partecipato anche il gruppo comunale di Protezione civile di Possidonio in provincia di Modena. Un’amicizia e una collaborazione nata nel 2012, quando un terremoto colpì l’Emilia. In quell’occasione i volontari della Pubblica Assistenza e della Protezione civile della Croce Oro portarono il loro aiuto.