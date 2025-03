La Conad apre all’ex Moderno. Nel vecchio cinema si fa la spesa. Parola d’ordine riqualificazione

Il maltempo ieri non ha fermato i residenti di Buggiano che attendevano incuriositi l’inaugurazione del nuovo punto vendita Conad City in via Indipendenza. L’Empoli o ha trovato spazio nell’antico sito dell’antico caffè (e prima cinema) Moderno. Il via vai di ieri è stato senza sosta. L’interesse per il nuovo supermercato, insomma, è davvero notevole e del resto c’era da aspettarselo.

Il nuovo Conad City di Buggiano, è un punto vendita che nasce da un importante progetto di riqualificazione, che valorizza i reparti freschi e freschissimi e le eccellenze locali. Il nuovo Conad City offre un assortimento completo e accuratamente selezionato nei suoi reparti principali, per una spesa quotidiana funzionale e di qualità. Il reparto ortofrutta propone una ricca selezione di prodotti freschi e stagionali con particolare attenzione alle eccellenze locali. La macelleria offre un’ampia gamma di carni selezionate disponibili in modalità self-service, mentre il reparto gastronomia si distingue per l’ampia selezione di salumi e latticini e per le numerose referenze della tradizione toscana presenti al banco caldo, unite alla disponibilità di pizze e focacce su ordinazione e al servizio di cottura polli. Grande spazio è dedicato ai prodotti del territorio, anche attraverso la selezione di eccellenze ’I Nostri Ori’.

In linea con l’impegno di Conad verso la sostenibilità, il nuovo Conad City sorge in un edificio che è stato oggetto di un importante opera di riqualificazione ed è stato riprogettato con particolare attenzione all’efficienza energetica, dotandolo di illuminazione a Led e banchi frigo di ultima generazione a basso consumo energetico. Il negozio, che si sviluppa su una superficie di 183 mq in prossimità del centro storico e che ha portato all’assunzione di 7 nuovi addetti, è dotato di due casse tradizionali. Il supermercato osserva un orario pensato per le esigenze della comunità, con apertura dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20 e la domenica dalle 8:30 alle 13.

Per celebrare l’apertura, è prevista una promozione speciale attiva dal 22 marzo al 2 aprile 2025: ogni cliente possessore di Carta Insieme potrà utilizzare un buono sconto del valore di 5€ ogni 30€ di spesa, rendendo ancora più conveniente scoprire la qualità e il servizio del nuovo punto vendita.

