La chef Starita. Diplomatico del Gusto

MONTECATINI Confermata Diplomatico del Gusto nel mondo con una cerimonia a Roma la chef Michela Starita. Essere una donna chef, nel 2025, almeno in Italia è tutt’altro che facile. Michela Starita ce l’ha fatta. Membro di Euro-Toques (famosa associazione di Chef), ambasciatore della cipolla di Tropea, ambasciatore del Gusto Doc Italy per Pistoia, Michela è senza dubbio ambasciatrice dell’eccellenza in Valdinievole. "Oggi devo ammettere che la quota rosa in cucina sta crescendo ma comunque sempre in maniera non proporzionale agli uomini". Ha studiato alla all’alberghiero Martini di Montecatini Terme, intraprendendo il percorso di Sala Bar per poi proseguire come tecnico dei servizi ristorativi. Poi la passione per il mondo della cucina ed ha cominciato a lavorare nelle cucine di alberghi e ristoranti. Nel febbraio 2016 consegue la medaglia di bronzo nei Campionati della cucina italiana a Montichiari. A luglio l’azienda Casta di Forlì la incarica di sviluppare una cucina di nuova concezione. Le viene affidato un corso di cucina per gli studenti dell’Università di Stanford che si trovano a Firenze in Erasmus. In collaborazione con i maestri pizzaioli studia e realizza topping e tiene corsi di aggiornamento. Da là, ha inizio l’ascesa verso la fama. "Ho cominciato come barista negli stabilimenti termali di Montecatini Terme e parallelamente in un locale notturno di Chiesina Uzzanese, ho proseguito nei ristoranti come cameriera per poi iniziare a muovere i primi passi come docente di scuola superiore e successivamente nella reception di un albergo. Amo il settore ricettivo e ho voluto conoscere a 360 gradi la "vita" ristorativa. Nel frattempo mi piaceva insegnare, trasmettere il mio sapere ai ragazzi è un’enorme soddisfazione".