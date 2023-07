Kelly Modaro è Miss Chiesina Stasera cabaret con Gianni Giannini

Apertura di Estate Chiesinese affidata alla selezione di Miss Italia, che ha richiamato molte persone in piazza Vittorio Emanuele II. Dall’amministrazione comunale il grazie a Gerry Stefanelli e alla discoteca Don Carlos per la preziosa collaborazione.

Ora si prosegue con il cabaret. Per celebrare questa forma di teatro, che ha nella Toscana molti esponenti di spicco, stasera alle 21 arriva Gianni Giannini, personaggio che ha conosciuto il grande successo negli anni 90, con il suo "Acquaio ascendente Sciacquone", tratto dal suo libro autobiografico.

L’artista amato da più generazioni proporrà uno spettacolo che ripercorre tutta la sua carriera da 60 anni, pieno di aneddoti e di rappresentazioni di storie che faranno ridere e anche ricordare.

"Per dar spazio a tutte le forme di spettacolo arriva Gianni Giannini e sarà certamente un successo – dice il sindaco Fabio Berti, che ha curato l’iniziativa insieme al consigliere delegato Andrea Baldaccini – con il suo cabaret popolare e graffiante. Ricordo che l’ingresso è libero e invito tutti a partecipare a questa serata molto divertente".

Kelly Modaro di Montecatini Terme è Miss Chiesina Uzzanese 2023. Vittoria al fotofinisch per la bella ventenne che batte sul filo di lana Debora Sarti di Casalguidi e le altre venti concorrenti in gara. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale e inserita da oltre vent’anni nel cartellone degli eventi dell’Estate Chiesinese con il contributo della discoteca Don Carlos, anche in questa edizione è riuscita a portare in piazza Vittorio Emanuele il pubblico delle grandi occasioni. Veramente non facile per la giuria della serata presieduta dal sindaco Fabio Berti e del vicesindaco Lorenzo Vignali dover scegliere la vincitrice e le cinque damigelle della serata tra un nutrito e ben qualificato gruppo di concorrenti.

Il dettaglio: 1. Miss Chiesina Uzzanese Kelly Modaro Montecatini, 20 anni, studentessa universitaria, alta 1,78, capelli castano scuro, occhi verdi, del segno dell’Acquario. 2. Miss Rocchetta Bellezza Debora Sarti di Casalguidi, 26 anni, commessa, alta 1,73, capelli mori, occhi marroni, dei Pesci. 3. Miss Framesi Giulia Rizzuni di Viareggio, 18 anni, studentessa, 1,73, capelli castano scuro, occhi marroni, del Cancro. 4. Francesca Fabbiani di Vicchio (Firenze), 27 anni, maestra di scuola primaria, 1,73, capelli castani, occhi marroni, della Vergine. 5. Chiara Lazzarotti di Massa, 26 anni ,- ristoratrice, 1,72, capelli biondi, occhi marroni, del Capricorno.