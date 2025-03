Isolati senza Internet e telefono. Lettera alla Regione per Macchino: "Le famiglie sono in seria difficoltà"

Il vicesindaco Luca Tridente, al quale il primo cittadino ha affidato la delega alla Montagna, spiega di essere intervenuto in supporto alla famiglie di Macchino che, ormai dallo scorso 25 febbraio, sono isolate, a causa di problemi sulle linee telefoniche e Internet, subito segnalati al gestore dei servizi di telefonia. "Nei giorni scorsi – afferma – ho scritto una lettera all’assessore regionale Stefano Ciuoffo, al direttore delle infrastrutture tecnologiche Gianluca Vannuccini e, per conoscenza, al capo segreteria dell’assessorato competente, Riccardo Trallori, per segnalare una situazione che sta creando problemi non di poco conto ai cittadini di Macchino, attualmente isolati sia dal punto di vista della telefonia fissa e del collegamento a internet, sia per quanto riguarda gli annosi problemi con la telefonia mobile".

Da oltre due settimane, dal 24 febbraio, a causa di un guasto e di un intervento sulla linea, le famiglie sono isolate, senza linea telefonica né Internet. L’ultima volta era successo nel mese di febbraio del 2023, quando Macchino, con i suoi 791 metri sul mare una delle frazioni più alte e l’ultima del Comune di Pescia prima di entrare in quello di Marliana, rimase isolata per alcune settimane.

"La società che gestisce l’infrastruttura telefonica è intervenuta nei giorni scorsi riferendo ai cittadini in loco che si tratta di un guasto importante – prosegue Tridente – senza riferire su tempistiche e tipologia di intervento per la risoluzione della problematica; occorre risolvere la situazione il prima possibile considerando che a Macchino vivono anche persone anziane per cui la telefonia fissa risulta molto importante in caso di pericolo o emergenza e per questo occorre risolvere una volta per tutte queste problematiche che si presentano sistematicamente. Con questa lettera – conclude – ho chiesto all’assessore Ciuoffo di convocare un incontro specifico con il gestore dell’infrastruttura telefonica, per fare un punto urgente sulla situazione della telefonia su Macchino e sulla montagna pesciatina".

Emanuele Cutsodontis