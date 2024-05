Ippodromo Sesana, non solo corse. Tutti gli eventi della stagione

In occasione dell’inaugurazione del ’nuovo’ centro di allenamento del Sesana, Lorenzo Stoppini di Ippodromi Snaitech ha svelato quella che sarà la stagione 2024. Da una parte le corse dei cavalli con un programma tecnico confezionato ad arte per richiamare professionisti e cavalli da tutta Italia, dall’altra una struttura che ha le potenzialità per offrire eventi culturali, didattici, manifestazioni e tanto altro. Quella che da oltre un secolo è considerata ’solo’ come una delle piste più belle del panorama ippico nazionale ha finalmente trovato un valore polifunzionale diventando un punto d’incontro per tutta la Valdinievole.

Le ventotto giornate distribuite da venerdì 7 giugno al 1 novembre sono ricche di appuntamenti, tutte le attività ippiche e non potranno essere visibili a residenti e turisti nell’Info Point di Piazza del Popolo. A ogni convegno è previsto il "Sesana Baby Village" dove i più piccoli potranno trovare baby dance, truccabimbi, maghi e gli immancabili pony per provare l’emozione di salire in sella ad un cavallo vero. Per i ragazzi un pochino più grandicelli invece il circuito di mountain bike ed il cinema sotto le stelle.

Per quanto riguarda gli adulti di contorno alle corse troveranno il maxi schermo per seguire Europei di calcio e Olimpiadi, bancarelle, musica live nell’area del chiosco-bar sull’ultima curva, barbiere, estetista e giro della pista in carrozza. A tutto questo ogni settimana si aggiungerà qualcosa di nuovo come la sfilata cinofila organizzata dal canile Hermada o un anteprima di Miss Montecatini.

Il Sesana si è trasformato è un contenitore di eventi sdoganando definitivamente l’immagine di ippodromo come luogo riservato ad appassionati e giocatori incalliti. Ormai siamo lontani dalle descrizioni spietate di Charles Bukowski anzi, attraverso gli eventi si avvicinano le famiglie al meraviglioso mondo dei cavalli e talvolta è un gran bella scoperta. Anche quest’anno il trotter termale ospiterà la terza edizione delle olimpiadi della Valdinievole in programma il 27 e il 29 maggio con la partecipazione di oltre duemila studenti delle scuole Primarie e medie di cinque comuni del territorio. Per quanto riguarda invece il calendario, oltre alle quattro grandi corse dell’estate, è ancora in fase di costruzione ma come ogni anno, l’ufficio tecnico di via Cadorna sta lavorando per tenere alto il livello.

Martina Nerli