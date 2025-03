Ippodromo Sesana, doccia fredda. Saltano le corse di aprile e maggio

Montecatini Terme, 9 marzo 2025 – Salta la riapertura prevista per il 13 aprile. L’ippodromo Sesana perde per l’ennesimo anno i convegni di corse da disputarsi in primavera, tra l’altro proprio quest’anno era stato annunciato un ritorno ai tempi d’oro dell’impianto con il classico convegno nella domenica di Pasqua. Il ritardo nella riapertura è motivata da lavori strutturali piuttosto urgenti che riguardano l’area della tribuna ma, visto che il calendario nazionale per le corse ippiche di tutto il 2025 è stato ufficializzato dal Masaf a fine ottobre 2024, la domanda sorge spontanea: perché questi lavori non sono stati fatti in questi mesi di chiusura così da arrivare alla data stabilita per la riapertura con l’impianto perfettamente agibile? La procedura burocratica per tali interventi è sicuramente complessa, fatto sta che tale lentezza si materializza per il Sesana con una perdita di ben 212.500 euro dal montepremi ordinario.

Come riportato nel “Decreto di modifica calendario nazionale delle corse ippiche 2025" pubblicato dal Masaf il 7 marzo, tale somma “segue” le cinque giornate di corse (13 e 20 aprile, 1,10 e 17 maggio) che da Montecatini vengono spostate all’ippodromo di Firenze. La decisione arriva dopo la comunicazione di Snaitech, società i gestione dell’impianto Sesana, dove dichiara la propria indisponibilità ad organizzare corse presso tale impianto sino alla data del 27 giugno 2025 a causa di interventi necessari: sarebbero quindi a rischio anche i successivi convegni, se i lavori non dovessero concludersi in tempi rapidi. La situazione è complicata anche per altre strutture: lo stesso Decreto in Toscana modifica, ma in maniera più soft anche la programmazione degli ippodromi di Livorno e Follonica.

La prima doccia fredda è arrivata e fortunatamente al momento sembrano non esserci ulteriori danni, i 28 convegni assegnati (cifra invariata rispetto allo scorso anno ndr) per la 110° stagione di corse, sono diventati 23 e verranno spalmati fino al 25 ottobre, data del convegno di chiusura, con una concentrazione maggiore nei mesi estivi quando il trotter montecatinese manda in scena gli appuntamenti clou. Si dovrebbe entrare nel vivo della stagione sabato 12 luglio con il gran premio Nello Bellei (gr.III), a seguire sabato 19 il Società Terme memorial Vivaldo Baldi (gr.III), sabato 2 agosto l’esclusiva corsa delle pariglie ed infine l’attesissimo Gran Premio Città di Montecatini nella magica notte di ferragosto che vede confermare il proprio prestigio con la denominazione di corsa di gruppo I.