Serata grandi firme all’ippodromo Sesana

Montecatini Terme, 25 giugno 2022 - Classico sabato sera di corse al Sesana con sette prove per un totale di sessantuno cavalli in pista. Il trotter termale questa sera ospita diversi personaggi provenienti da varie parti d’Italia, tra loro il primo a salire in sulky è "il bello di notte" Zibì Boniek, l’ex calciatore infatti è al via nella prima corsa con il suo Al Pacino Treb. Una trasferta motivata da condizioni più che buone, il targato Treb con il numero due di partenza è uno dei principali candidati al successo insieme al locale Barron Tav.

Altro ospite sempre graditissimo al Sesana è Giampaolo Minnucci ( nella foto in una sfilata con Varenne ) che sale dalla capitale per guidare un solo cavallo, l’ex driver di Varenne è al via nella terza corsa con Clever Song Lf e anche in questo caso le chance sono altissime. Nel premio Ruty Grif l’allievo di Minnucci sembra impossibile da battere anche se è da vedere come si trova in pista piccola visto che non l’ha mai affrontata.

Da Roma anche Davide Angeletti partente nella settima ed ultima corsa con Bixie Mow ma in questo caso l’analisi tecnica della corsa riduce le possibilità ad un piazzamento visto che nella prova ricopre il ruolo di favorita netta Bimba Capar. Ad animare la piazza anche Lorenzo Baldi, il professionista dal lungo curriculum è presente nella serata con due cavalli interessanti: Demonio Dse può dominare a mani basse la seconda corsa mentre Crown Stecca alla quarta risulta un po stretta nel pronostico. Insieme a loro non mancano ovviamente le migliori mani della piazza come Enrico Bellei e Antonio Di Nardo ma un applauso lo meritano anche i più agè Manlio Capanna e Alessandro Baldi che non perdono occasione per tornare in sulky dopo aver vissuto da protagonisti gli anni d’oro dell’ippica toscana.

La prova più interessante sotto il profilo prettamente tecnico è il premio M.C.S. Logistica Srl Lucca Italia, un handicap ad invito sulla distanza del doppio km. Saranno con tutta probabilità molto considerati al gioco i penalizzati Blasco Real e Ferry Boko, dal momento che hanno qualità di base e forma recente acclarata. Al primo nastro, due idee plausibili potrebbero essere quella di Byron Di Poggio, che avrà in sulky Antonio Di Nardo e quella di Voltaggio. La quarta corsa è il premio Superbo Capar, Seconda prova del Trofeo Sesana. Chanel Dei Veltri ha trovato una super Camilla Bass a Trieste interrompendo così una lunga striscia di successi, ma per qualità e regolarità merita i favori del pronostico, nonostante i 20 metri di penalità.