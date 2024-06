Ippica e divertimento al Sesana. Sabato in programma sette corse. E sul maxischermo Italia-Albania

L’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme è nuovamente il protagonista del divertimento di questo fine settimana, grazie ad una ricco proposta di corse al trotto, intrattenimenti e spettacoli. Sabato 15 giugno, apertura dei cancelli alle 19, inizio corse (sette in tutto) poco dopo le ore 20 e, appena varcato l’ingresso, un mondo di cose da scoprire e da vivere.

Si inizia con la registrazione della trasmissione televisiva ’Aperitivo al Sesana’ dedicata alla storia del Giro d’Italia e del Tour, condotta da Barbara Scarpettini che avrà quali prestigiosi ospiti i commentatori Rai Alessandro Petacchi e Francesco Pancani insieme allo scrittore Bruno Ialuna.

Le famiglie ed i bambini saranno accolti al Sesana baby village con trucca bimbi, castello gonfiabile, pista mountain bike, cavalli e pony e da una gigantesca balena magistralmente illuminata, giunta appositamente dal parco di Pinocchio. Per gli adulti avremo la musica da pianobar a bordo pista, l’esibizione della palestra Fitt Express di Lucca all’arena Sesana Estate ed una serie di servizi comfort come il barbiere, la manicure e molto altro ancora.

Sabato sera inoltre sarà attiva anche la carrozza che porterà gli spettatori a fare un giro turistico alla scoperta dei segreti dell’ippodromo e della sua attività ultracentenaria. Sarà inoltre possibile assistere alla partita del campionato europeo di calcio Italia- Albania sul grande schermo per viverne a pieno tutte le emozioni. Ma la cosa più sorprendente sta nel fatto che tutte le attività di intrattenimento fin qui descritte e molte altre che sarà un piacere scoprire, come il parcheggio auto, vengono offerte a tutto il pubblico del Sesana comprese nel biglietto di ingresso il cui costo è di soli 5 euro e completamente gratuito per gli under 18.

Potenziata anche l’offerta gastronomica con il ristorante panoramico, gelateria, paninoteca, friggitoria, pizzeria e antipasteria. Le attività di intrattenimento, la comunicazione e l’accoglienza del Sesana sono prodotte, per conto di Snaitech, dall’associazione culturale Pinocchio 3000. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 0572.1913547.