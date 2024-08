Inizia l’avventura del Montecatini. Prima amichevole a Perignano

Valdinievole Montecatini si presenta per dare il via alla preparazione del prossimo campionato di Promozione 2024-2025. L’ appuntamento è per le ore 19 allo stadio Brizzi di Margine Coperta, campo dove la squadra dovrà soggiornare per tutta la stagione a causa dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza che sono in atto allo stadio Mariotti della città termale. Con uno staff tecnico rinnovato la squadra del confermato tecnico Ennio Pellegrini comincerà a sudare sotto la guida del nuovo direttore sportivo Simone Pisani. Nella dirigenza sfoggia un cauto ottimismo. "Dobbiamo ripartire a testa bassa – le parole del vice presidente Alessandro Romani – dobbiamo ricominciare da zero anche se l’ ossatura della squadra è quella dello scorso anno, i ragazzi erano molto in sintonia col tecnico Ennio Pellegrini per questo abbiamo deciso di tenerne parecchi. I nuovi sono giovani, importanti, e quello su cui confidiamo è che i vecchi tirano fuori la rabbia e la voglia di dimenticare il passato dimostrando che i valori che hanno sono ben diversi da quelli visti nel finale di stagione. Non vogliamo fare proclami – ha terminato il dirigente termale – vogliamo ripartire con umiltà perché quella che ci aspetta sarà una stagione ancora più difficile, per cui vogliamo stare coi piedi per terra".

La rosa dei giocatori vede molti confermati dalla esperienza non tanto felice della scorsa stagione dalla quale sono rimasti Gerald Gega, Matteo Baldi, Luca Fanti, Lorenzo Coselli, Dario fedi, Gabriele Isola, Lorenzo Lucchesi, Alessio Rinaldi, Abdulaye Ba, Andrea Casini, Tommaso Torracchi, Fabio Rosati, mentre tra i nuovi troviamo Xhos Shiqueri (classe 2003) difensore, Nicholas Pesci (1999) attaccante, il centrocampista Giuliano Cirasella, Niccolò Lazzari (2005) e il gradito ritorno di Matteo Ghimenti che con le sue preziose presenze con i colori biancocelesti lo aveva visto giovanissimo protagonista anche nel campionato di Serie D.

Nel corso della preparazione sono previste amichevoli tra le quali mercoledì 21 agosto a Perignano, sabato 24 seconda amichevole al Brizzi di Margine Coperta col Ponte Buggianese, giovedì 29 a Ponsacco, dopodiché si dovrà pensare al primo turno di Coppa Italia e alla partenza del torneo di Promozione che vedrà in Montecatini affrontare le altre pistoiesi Casalguidi, Larcianese, Intercomunale Monsummano e Lampo Meridien, con Cubino, Firenze Ovest, Forte dei marmi, Urbino Taccola, Lunigiana Pontremolese, Marginone, Pietrasanta, Cerretese, San Giuliano, San Marco Avenza e Viaccia a completare il quadro.

Sorteggiati anche i triangolari di coppa: il Valdinievoloi Montecatini affronterà Casalguidi e Monsummano da una parte. La società comunica inoltre che sono iniziate le prenotazioni per gli abbonamenti di tutta la stagione con un costo di 120 euro.

Stefano Incerpi