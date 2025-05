Inclusione sociale dei più fragili. Il lavoro della Sds Valdinievole diventa esempio per la Toscana

È in crescita continua l’interesse a quanto la Valdinievole sta sperimentando da tempo sui temi dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone più fragili. Infatti, dopo la sottoscrizione del Protocollo di Intesa per il Servizio Integrato Inclusione Lavoro tra Società della Salute, Arti e Federsanità Anci Toscana, diverse zone toscane stanno prendendo spunto per organizzare i propri servizi e, a livello nazionale, c’è grande attenzione sul funzionamento dell’equipe sociale–lavoro. In collaborazione con Regione Toscana, Federsanità Anci Toscana ha organizzato la visita del referente regionale di Banca Mondiale, AndreaBilotti, all’equipe multidisciplinare della Valdinievole al Centro per l’Impiego di Monsummano Terme. L’incontro è stato reso possibile dal direttore della Società della Salute Stefano Lomi e dalla dirigente Arti Lucca-Pistoia, Romina Nanni, e ha visto la presenza dei referenti e degli operatori di servizi sociali, sociosanitari, del lavoro e del Terzo Settore della Valdinievole che si impegnano quotidianamente con dedizione e la professionalità. Questo evento certifica ancora di più l’interesse per quanto sviluppato in Valdinievole, che si sta proponendo quale punto di riferimento per la diffusione di buone pratiche sui temi dell’attenzione, della promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con fragilità e dello sviluppo di sistemi integrati.

"L’interessamento di Banca Mondiale al nostro modello di inclusione socio-lavorativo – sostiene la presidente SdS Simona De Caro – è la conferma del valore del nostro progetto che si incammina verso la costruzione di tasselli di nuovo welfare promozionale e proattivo".

"Siamo davvero molto felici della visita di Banca Mondiale con la presenza Monsummano del professor Bilotti – afferma il Direttore SdS Stefano Lomi* – perché ci fornisce un ulteriore spinta per lavorare nell’ottica della centralità della persona e dei suoi bisogni essenziali".