Incidente sul lavoro. Scivola e sbatte la testa

È caduto all’improvviso, mentre stava scendendo dalla scala di un macchinario, battendo la testa dopo essere precipitato in modo rovinoso. Il brutto incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle cinque, all’interno della Fabo, azienda che da oltre mezzo secolo produce nastri adesivi, in via Cecinese, a Castelmartini. Nel brutto sinistro è rimasto coinvolto un operaio ventottenne, residente a Monsummano Terme, per motivi in corso di accertamento. I colleghi, assai spaventati, sono subito corsi a vedere come stava. Sul posto, allertata dal 118, è arrivata subito un’ambulanza della Croce Verde di Lamporecchio, con personale medico e sanitario che hanno immediatamente prestato le cure all’operaio. Nella sede della Fabo sono giunti anche gli operatori della medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro. Gli specialisti e i tecnici hanno iniziato subito le procedure per verificare In modo dettagliato come si siano svolti i fatti, confrontandosi in modo approfondito con i responsabili della fabbrica.

Il giovane, in base ai primi riscontri, ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato all’ospedale San Giuseppe di Empoli, in codice Rosso. Maurizio Fagni, titolare della Fabo, è intervenuto sulla vicenda, preoccupandosi di seguire le condizioni dell’operaio rimasto coinvolto. "Un incidente del genere, purtroppo – sottolinea – può sempre capitare in qualsiasi situazione. L’operaio è caduto dalle scale di un macchinario. Sono riuscito a parlare con lui: avrà bisogno di almeno un paio di giorni di riposo, ma sta bene. Mi preme sottolineare che la nostra azienda è sempre molto attenta alla sicurezza del personale".

Da. B.