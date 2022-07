Incidente frontale a Pescia: due morti e tre feriti

Pescia (Pistoia), 4 luglio 2022 - Gravissimo incidente stradale nel quale sono morte due persone. E' accaduto in tarda serata, intorno alle 23 di lunedì 4 luglio in via Romana, nel comune di Pescia, all'altezza del civico 62. Due auto coinvolte - un'utilitaria e un suv - nello scontro frontale e cinque persone in totale di cui tre sono state portate in ospedale per le cure del caso mentre due uomini, appunto, sono deceduti sul colpo.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini e di Pescia. Una volta sul posto hanno estratto gli occupanti delle auto per affidarli al personale sanitario del 118, inutili purtroppo i soccorsi per due di loro: il medico ne ha constatato il decesso. Tre persone sono state trasportate in ospedale tra Pescia e Pistoia, mentre un'altra è risultata incolume.

Sul posto anche la polizia stradale impegnata anche nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.