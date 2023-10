Incidente alla Cerbaia. Ferito un trasportatore

Paura, qualche disagio per la viabilità, ma per fortuna conseguenze non preoccupanti. Nel primo pomeriggio di ieri, in località Cerbaia, in via Amendola nella zona industriale si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto l’autista di un furgone. Secondo una prima ricostruzione – ora al vaglio delle forze dell’ordine che dovranno stabilire la dinamica esatta del sinistro – ad un incrocio l’autista per evitare uno scontro con un’autovettura che stava sopraggiungendo, con il mezzo avrebbe effettato una brusca sterzata, andando a sbattere contro il ciglio della strada. Il conducente del mezzo ha riportato lievi ferite. Era dolorante in diverse parti del corpo.

Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del Soccorso Pubblico di Larciano, che dopo avere fatto le opportune verifiche sullo stato di salute del ferito, lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Pescia, dove gli sono state prestate le prime cure.