Larciano (Pistoia), 14 dicembre 2019 - Maxi incendio in Valdinievole. E' scoppiato nella serata di sabato intorno alle 19 in una filatura a Castelmartini, nel comune di Larciano. Le fiamme, altissime, potevano essere viste da un po' tutta la Valdinievole. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno contrastato la violenza delle fiamme. Vigili del fuoco sono arrivati sia da Montecatini che da Pistoia.

Diversi gli uomini in campo. In allerta anche il 118, al momento non si segnalano feriti e ustionati. Tanta l'appresione da parte della gente della zona. Molti i messaggi inviati, via whatsapp e Facebook, dal Comune di Larciano. Che chiede ai residenti delle zone limitrofe all'incendio di tenere porte e finestre chiuse, per prevenire eventuali intossicazioni o problemi nell'inalare il fumo che arriva dall'incendio.