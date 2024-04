Fumo dal cofano, auto in fiamme al casello dell’autostrada. Arrivano i vigili del fuoco

Montecatini Terme, 14 aprile 2024 – Incendio davanti al casello dell’autostrada A11 all’uscita Montecatini Terme dove un’auto ha preso fuoco. Le fiamme, avvenuto oggi 14 aprile intorno alle 14, sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini. L'intervento tempestivo della squadra ha permesso di spegnere in pochi minuti l'incendio limitandolo alla sola parte anteriore del mezzo. Il conducente non ha riportato ferite, accortosi del fumo è sceso immediatamente e ha chiamato i soccorsi. Sul posto presente per la gestione della viabilità personale della Polizia Statale e personale della società Autostrade.