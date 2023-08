Incendio alla Culligan A fuoco un container

Tanta paura nel pomeriggio di ieri – in particolare a causa dell’acre fumo nero che si stava sprigionando – a seguito dell’incendio divampato alla ditta Culligan di Massa e Cozzile, proprio lungo l’autostrada A11 Firenze-Mare.

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti alle 15.30 circa nello stabilimento industriale situato in via Mazzini. A essere interessato dalle fiamme è stato il materiale plastico stoccato all’interno di un container posizionato nel piazzale della stessa azienda.

L’intervento tempestivo della squadra dei vigili del fuoco di Montecatini giunta in loco, che hanno utilizzato il liquido schiumogeno adatto a soffocare l’incendio, è riuscito in poco tempo ad abbassare le fiamme e a circoscriverle al solo container, evitando così che si propagassero al restante materiale immagazzinato esternamente. Le cause del rogo sono tuttora in corso di accertamento. Non si registrano comunque persone coinvolte.