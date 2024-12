Inaugurato il nuovo altare di Santo Stefano

Per la festa di Santo Stefano, patrono della Parrocchia di Lamporecchio, alla presenza il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli, è stato inaugurato l’altare centrale dove vengono celebrate le sante messe e l’ambone. Erano presenti anche don Luca Carlesi e don Andrea Mati, che sono stati nel passato alla guida della parrocchia di Lamporecchio. Un intervento importante, progettato ed eseguito dal marmista Giulio Calugi di Lamporecchio e finanziato grazie a contributi economici delle aziende e dei privati. Una bella festa per tutta la comunità di Lamporecchio. In rappresentanza di tutta la comunità era presente la sindaca Anna Trassi, con la fascia tricolore inossata e tutti i componenti della Giunta Comunale, a conferma dell’importanza dell’evento.

Durante la santa messa il vescovo Fusto Tardelli ha benedetto l’altare. Il parroco Antonio Velotto, a fine messa, ha letto un breve messaggio, nel quale ha ringraziato il vescovo per la sua presenza, i parrocchiani, Federico Magnani che si è impegnato nella raccolta dei fondi economici, necessari alla realizzazione dell’opera, e il marmista Giulio Calugi per l’ottimo lavoro eseguito. "L’altare è il centro dell’azione di grazia che si compie con l’Eucarestia. Perciò, come ha ricordato il Papa Francesco, verso l’altare su orienta lo sguardo degli oranti, sacerdote e fedeli, convocati per la santa assemblea intorno ad esso". A fine cerimonia il primo cittadino di Lamporecchio Anna Trassi ha rivolto un breve saluto di ospitalità al vescovo Tardelli e a tutte le autorità e persone presenti.

Massimo Mancini