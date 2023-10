Il tour a Pescia sullo storico cammino di San Francesco in Sabina

La chiesa di San Francesco, con il patrocinio del Comune di Pescia, ha organizzato un tour in Sabina sul cammino di San Francesco, dove si trovano, disposti a croce, quattro santuari tra i più amati dal santo patrono d’Italia, immersi nella natura, fra Rieti, Labro, il lago di Piediluco e la cascata delle Marmore. Tre giorni, dal 13 al 15 ottobre, nel corso dei quali i partecipanti saranno accompagnati e guidati a conoscere meglio i luoghi del santo di Assisi. Nella prima delle tre giornate visiteranno i santuari di Poggio Bustone e La Foresta e la città medievale di Rieti; nella seconda avranno accesso al santuario di Greccio, dove San Francesco dette vita al primo presepe vivente della storia, all’abbazia benedettina di Farfa e Borgo, e al santuario di Fonte Colombo. Nel terzo, infine, saranno guidati a Labro e al castello dei nobili vitelleschi, al lago di Piediluco e alla cascata delle Marmore.

Ad attendere i partecipanti, quindi, saranno tre giorni intensi, trascorsi all’insegna della spiritualità e della storia, nel cuore dell’Umbria. Il costo di partecipazione è di 245 euro, e comprende il viaggio in pullman, il pernottamento in hotel 4 stelle in camere doppie e triple, la colazione a buffet, le cene del venerdì e del sabato, oltre a tassa di soggiorno, parcheggi del pullman, guide e biglietti d’ingresso.

L’organizzazione consiglia di munirsi di documenti validi, scarpe solide e comode, racchette o anche bastoni in legno, per deciderà di fare la salita dello Speco, e un k-way; la raccomandazione è quella di non dimenticare la macchina fotografica, "perché ci sarà molto da fotografare".

Per informazioni e prenotazioni, chiamare Silvia al 3338994203, Anna al 3345473940 o Luisella al 3332834820.