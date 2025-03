Il terzo libro del giornalista Alberto Vivarelli. Un delitto misterioso in ’Fratelli di sangue’

Appuntamento con la presentazione dell’opera del giornalista pistoiese Alberto Vivarelli ’Fratelli di sangue’ fissato per giovedì prossimo, 27 marzo, alle 17.30 presso la Sala Iozzelli in Biblioteca comunale Giusti a Monsummano Terme. Insieme all’autore, presenterà il libro il giornalista Marcello Paris.

Un gruppo di studenti in gita sull’Appennino, al confine tra Pistoia e Bologna, rinviene il cadavere di un uomo. Il volto è completamente sfigurato, le mani sono state amputate. Quale segreto nasconde quel corpo per essere stato ucciso con tanta ferocia? La paura sconvolge la pace della Limentra orientale. Secondo la Procura l’omicida ha voluto impedire l’identificazione del morto: senza volto né impronte digitali identificarlo è una impresa. Le indagini sembrano arenarsi, ma l’autopsia svela un piccolo particolare che cambierà il quadro investigativo. Quel corpo martoriato è di un ex terrorista.

Il delitto incrocia le storie di tre giovani nati nel giro di una settimana in un borgo della foresta dell’Acquerino: Luca, Roberto e Tecla. Un chirurgo, un ingegnere mancato e una impiegata, legati da una fortissima amicizia che nel tempo diventerà qualcosa di più. In paese li chiamano fratelli di sangue perché hanno scritto le loro vite quasi in comunione. Si sono dati le regole dei lupi e si comportano come un piccolo branco, proteggendosi a vicenda.

Nel 2023 Vivarelli ha pubblicato ’La carezza del diavolo’, ’Butterfly’ è il suo secondo romanzo, il primo di genere noir, pubblicato nel 2024. Per info: 0572959500, mail: [email protected].