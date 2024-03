Il supermercato non chiude. Via ai lavori di riqualificazione

Il punto vendita Esselunga di via Lucchese non cessa l’attività e attende l’imminente avvio di una serie di interventi di ristrutturazione che, nel giro di un anno, miglioreranno l’offerta per la clientela. Il cantiere partirà il 18 marzo. A dare la notizia è il sindaco Luca Baroncini, che ricorda il suo impegno per sventare la possibile cessazione dello storico punto vendita, a Montecatini da ben 53 anni. "Esselunga – sottolinea Baroncini – continuerà a investire nella nostra città. Il 18 marzo il negozio sarà chiuso per avviare i lavori di riqualificazione che permetteranno di avere nel 2025 un negozio ancora più bello e funzionale. Non solo non sarà perduto un solo posto di lavoro, ma al termine della ristrutturazione potranno esserci anche nuove assunzioni. Un’altra occasione per i giovani del territorio. Ringrazio l’azienda per la disponibilità e per aver mostrato attenzione alla nostra comunità. Non era né dovuto né scontato e ne siamo pertanto grati".

Nel 2019 infatti è stato inaugurato il nuovo superstore di via Gentile che, con i suoi 2500 metri quadri di superficie di vendita, gli oltre 600 posti auto, e le soluzioni innovative, è diventato il principale supermercato Esselunga in città. Un investimento importante che però aveva creato qualche preoccupazione tra le persone residenti nella zona al confine con Massa e Cozzile.

Il nuovo punto vendita ha fatto pensare qualcuno che quello storico sarebbe stato dismesso, creando problemi per i servizi. Una possibilità che l’amministrazione dichiara di aver subito preso in considerazione, impegnandosi per evitare la chiusura definitiva dello storico supermercato. "Abbiamo incontrato i rappresentanti di Esselunga – conferma il sindaco Baroncini – e abbiamo fatto sentire la voce dei montecatinesi che vedono lo storico punto vendita come un servizio a una parte di città, come una spesa comoda e con un rapporto personale tra cliente e dipendenti che è un valore e che ricorda i rapporti con le piccole attività oggi sempre più rare della vendita al dettaglio. Avere la comodità di poter fare la spesa vicino casa, senza dover prendere la macchina, e con un rapporto diretto con il personale dei vari reparti che negli anni ha conosciuto i gusti e le abitudini dei clienti, è molto importante, soprattutto per chi non può più guidare". Baroncini è particolarmente soddisfatto per la risposta ottenuta da Esselunga. L’imminente avvio dei lavori è destinato ad avere ricadute importanti su più fronti.

Daniele Bernardini