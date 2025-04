Il servizio contro degrado e vandali. La vigilanza privata illumina le notti

Tre giri di pattuglia durante la notte, lungo un percorso dove sorgono vari edifici comunali allo scopo di prevenire danneggiamenti o atti di vandalismo e segnalare alle forze dell’ordine situazioni di emergenza, incontrate anche lungo il percorso. Inizia tra pochi giorni il nuovo servizio affidato dall’amministrazione a Sicuritalia, agenzia di vigilanza privata. L’azienda, nei giorni scorsi, ha sottoscritto in prefettura il protocollo ’Mille occhi sulla città’, che sancisce un rapporto di sinergia, nel rispetto delle competenze di legge, con polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. Sicuritalia ha già iniziato lo stesso servizio per Montecatini Parcheggi & Servizi nell’area ex Lazzi, al Kursaal, dove si trasferiranno gli uffici, e in vari parcheggi periferici a girare, sempre con tre passaggi a notte.

Il sindaco Claudio Del Rosso e l’assessore alla polizia municipale Marco Silvestri hanno presentato il progetto ieri mattina in municipio, con la partecipazione di Alessio Paolini, amministratore di MP&S, e Federico Lombardini di Sicuritalia. "La vigilanza privata – ha spiegato Del Rosso – seguirà un percorso che, partendo dal palazzo comunale in viale Verdi, si sposterà all’ex Apt, per portarsi in pineta, lungo il perimetro esterno, Villa Perrotta, in viale della Libertà, il PalaBellandi in via Leonardo da Vinci, il Palaterme e la piscina in via Cimabue, e il Centro Anch’io, in via Boccaccio. Abbiamo unito due obiettivi importanti per l’amministrazione: maggiore vigilanza sugli edifici pubblici e la possibilità di fornire informazioni su situazioni rischiose per la sicurezza, senza travalicare i nostri compiti. Il costo complessivo del servizio della durata di un anno, che tra sei mesi verrà valutato nel caso ci fossero modifiche da fare, è di circa 15.480 euro più Iva. Nel frattempo, l’attivita’ è già iniziata nelle aree che competono Montecatini Parcheggi & Servizi. Crediamo molto in questo progetto, dai costi senza dubbio non elevati".

Sicuritalia è una realtà già radicata a Montecatini. "Abbiamo un centinaio di clienti in città – ha spiegato Lombardini – e nei servizi per il Comune ed MP&S impiegheremo le due automobili che utilizziamo per i servizi in questa realtà . Potremo segnalare situazioni particolari anche fuori dal percorso lungo gli immobili dell’ente e di Montecatini Parcheggi & Servizi. Il personale sarà istruito nel modo migliore per questo compito". Il Comune ha deciso di inserire nei controlli anche l’area della pineta che, all’inizio dell’anno, ha subito gravi vandalismi e danneggiamenti.

Le guardie giurate, fra cui quelle di Sicuritalia, solo per fare alcuni esempi, potranno segnalare mezzi sospetti o in fuga dopo la commissione di un reato, la presenza di bambini non accompagnati o di persone anziane in difficoltà, ma anche ostacoli sulle vie di comunicazione che possano rappresentare un pericolo, atti di bullismo o di delinquenza giovanile, e situazioni di degrado urbano e disagio sociale

Daniele Bernardini