Il ritorno al passato del Sesana. L’ippica ricomincia in primavera

Ci sarà una bella sorpresa per gli appassionati ippici nel prossimo uovo di Pasqua, il ritorno delle corse dei cavalli al Sesana in primavera. Nel 2025 infatti si tornerà all’antico, con il primo convegno all’ippodromo fissato per il 13 aprile. È quanto emerge dal calendario ippico per il prossimo anno appena pubblicato dal ministero delle politiche agricole. Nonostante una leggera diminuzione delle corse, sia al trotto che al galoppo, il Sesana ha visto confermare i 28 convegni del 2024, stavolta però spalmati su sette mesi, da aprile a ottobre. Per quanto riguarda invece il montepremi, per l’assegnazione bisognerà attendere l’approvazione della legge di bilancio. Tra le novità, quella per le società di poter programmare orari pre-serali anche in primavera, autunno e inverno.

Ovviamente il clou della stagione sarà nei messi di luglio e agosto con la disputa dei gran premi e la tradizionale corsa delle pariglie. Come si diceva, debutto domenica 13 aprile, mentre l’altro convegno del mese sarà, una settimana dopo, nella domenica di Pasqua. A maggio i convegni saranno cinque. Si comincia il primo, mentre le altre riunioni saranno tutte di sabato, il 10, 17, 24 e 31. Quattro invece i convegni di giugno, quando inizieranno le notturne, con il 2 , altro giorno festivo per la festa della Repubblica, e poi lunedì 9 (dal prossimo anno si tornerà a correre anche il primo giorno della settimana), mercoledì 18 e sabato 28.

Luglio sarà il mese con il maggior numero di riunioni con sei, nei quattro sabati e due di mercoledì, il 16 e il 23. In questo mese ci sarà anche il via ai gran premi. Sabato 12 luglio il Nello Bellei, gruppo III per quattro anni sulla distanza dei duemila metri. Il sabato successivo andrà invece in scena il ’Terme – Memorial Vivaldo Baldi’, gruppo III per tre anni, sempre sulla distanza del doppio chilometro. Cinque i convegni di agosto con ovviamente al centro il gran premio Città di Montecatini nella serata di Ferragosto, gruppo I internazionale per anziani sul miglio nella collaudata formula di batterie e finali. In precedenza ci sarà invece la tradizionale serata con la corsa delle pariglie e quella al trotto montato. Le riunioni si disputeranno sabato 2, venerdì 8, sabato 23 e sabato 30. Tre i convegni a settembre, nei primi tre sabati del mese. Così come a ottobre, con la chiusura della stagione fissata per sabato 25. Niccolò Galligani