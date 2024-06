Il Quarrata cala tre assi. Panati-Tempio, è addio

La nuova stagione prenderà ufficialmente il via il prossimo 1 luglio, come di consueto. Ma il mercato è già entrato nel vivo e sono già tanti i colpi messi a segno dalle formazioni di Pistoia e provincia. In Promozione, fra i club più attivi c’è il Casalguidi, che proprio un paio di giorni fa ha annunciato tra l’altro le conferme dei difensori Filippo Cappellini e Lorenzo Taddei e del portiere Leonardo Fiaschi. Ma i Canarini hanno ufficializzato anche una new entry interessante: il nuovo allenatore della Juniores sarà Marco Iori, che torna in posta ad un anno di distanza dalla chiusura dell’esperienza pluriennale al timone della Montagna Pistoiese.

In Prima categoria è il Quarrata a prendersi la copertina: il nuovo direttore sportivo Elio Menna arriva da Prato e per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Andrea Diodato sta pescando proprio dalla provincia pratese. L’ultimo arrivato in ordine cronologico è il centrocampista ventiquattrenne Leonardo Paoli, appena retrocesso dalla Promozione con il Maliseti Seano. Ma pochi giorni fa erano stati ufficializzati anche l’esterno difensivo Christian Campolo (trasferitosi dal C.F. 2001) e il centrocampista Federico Battagliero, proveniente dallo Jolo.

Novità anche in casa Tempio Chiazzano, che non sarà più allenato da Riccardo Panati. A comunicare la separazione è stata la dirigenza, che nel ringraziare l’ex-mister per la salvezza ottenuto dopo essere subentrato a stagione in corso ha annunciato "un restyling delle componenti societarie con l’ingresso di nuove figure che daranno nuova linfa alla crescita". Il Pistoia Nord va alla ricerca di certezze: i dirigenti hanno a quanto sembra strappato il sì di Giacomo Giovanchelli e Niki Lopes, che dovrebbero rappresentare due punti di forza dell’undici titolare anche nella prossima annata.

In Seconda categoria, la Virtus Montale cambia guida tecnica: se Alessandro Nencini aveva sfiorato i playoff, al suo successore Daniele Mari verrà chiesto di compiere un passo in più.

