Il prof Pellegrini invitato come relatore a ’Viesseux a Testo’

Un docente montecatinese, scrittore e ricercatore conosciuto a livello nazionale, è stato invitato come relatore al Gabinetto Viesseux sabato 1° marzo. L’occasione è l’edizione annuale di ’Il Viesseux a Testo’, nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi a Firenze, andrà in scena per tutta la giornata un palinsesto di incontri sui classici italiani e sulla poesia a cui parteciperà anche il montecatinese Andrea Pellegrini (che insegna lettere all’alberghiero Martini) con una riflessione su Canti orfici di Dino Campana. Pellegrini, invece, autore del romanzo ’La rara felicità. Ungaretti in trincea’, con Anna Corcione, Giuseppe Nicoletti e Franco Zabagli presenterà alle ore 10 la nuova ’Antologia Viesseux’, addentrandosi sul rapporto orfico fra il poeta Dino Campana e il teosofo francese Edouard Schuré, scrittore nel 1889 del celebre I grandi iniziati. L’evento fiorentino sarà concluso dalla proiezione del docufilm Capelli quasi biondi, occhi quasi azzurri. 78 lettere a Pier Paolo Pasolini, con la sceneggiatura di Donata Scalfari. Ingresso libero fino a esaurimento posti.