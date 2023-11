Il processo davanti a un nuovo collegio

Il collegio dei giudici presieduto da Alessandro Buzzegoli (a latere Paolo Fontana e Alessandro Azzaroli ), si è pronunciato ieri mattina in tribunale, a Pistoia, sulla eccezione di incompatlibilità del giudice Azzaroli nel processo che vede imputati alcuni agenti del comando di polizia municipale di Montecatini e la cui istruttoria dibattimentale non è ancora iniziata. L’avvocato Roberta Roviello, che difende Luca Fabrizi, aveva presentato l’eccezione durante l’udienza del 17 ottobre scorso e a questa si era associata l’avvocato Pamela Bonaiuti che difende il comandante Domenico Gatto (prosciolto dalle accuse di falsità ideologica e calunnia) e Manrico Cecchini. A motivare l’eccezione sollevata dalle due avvocatesse il fatto che il giudice Azzaroli si era già pronunciato in un procedimento che riguarda Fabrizi come parte offesa e per il quale il giudice aveva chiesto l’archiviazione. Il presidente Buzzegoli ha dunque sciolto ieri mattina la sua riserva e ha autorizzato l’astensione del giudice Azzaroli. Buzzegoli ha rinviato all’altro collegio, quello presieduto dal giudice Stefano Billet e la data del rinvio è il 16 novembre prossimo, lo stesso giorno in cui, davanti al collegio presieduto da Billet (a latere Jacqueline Monica Magi e Pasquale Cerrone), compariranno Lara Turelli, ex comandante della polizia municipale di Agliana e la ex vigilessa Claudia Vilucchi. Per le vicende di Montecatini, i reati per cui si procede, vanno dalle lesioni personali alla tentata concussione, all’arresto illegale, alla falsità ideologica, alla calunnia e alla rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.

Red.Pt.