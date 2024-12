Il Montecatini vince ancora di misura. Rosati su punizione fredda l’Urbino Taccola

V. MONTECATINI 1URBINO TACCOLA 0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Isola (35’ st Casini), Lucchesi (24’ st Conti), Fioretti, Fanti, Torracchi, Lazzari, Musteqia (17’ st Rossi), Rugiati (28’ st Pagnini), Rosati, Shiqeri. A disp. Baldi, Ghimenti, Coselli, Minardi, Arttinasi. All. Fabbri.

URBINO TACCOLA: Malasomma, Antoni (40’ st Santini), Romeo, Marinari, Bellagamba, Petri, Zaccagnini, Langella (40’st Risolo), Cosi, Fazzini, Chichiarelli. A disp. Nigro, Taglioli, Castellacci, Serafini, Cei, Campera, Graziani. All. Polzella.

Arbitro: Cellai di Firenze.Marcatore: 32’ st Rosati.

MASSA E COZZILEÈ servita una punizione di Rosati per sbloccare il risultato di una partita giocata ad armi pari tra Valdinievole Montecatini e Urbino Taccola. Già dalle prime battute si era visto che sia i termali sia i pisani volevano portare a casa l’intera posta e sono stati proprio gli ospiti a creare le prime avvisaglie. All’8’ una leggerezza di Musteqja mette Cosi in condizioni di andare verso la porta ma Gega gliela chiude. Il Valdinievole subisce la pressione degli avversari con Cosi e Zaccagnini protagonisti ma riesce a spostare il baricentro e al 36’ Shiqeri costringe Malasomma al miracolo. Nella ripresa al 9’ Petri di testa manca idi poco il bersaglio e al 42’ Rosati guadagna una punizione dalla lunetta, la batte e la infila in rete complice una leggera deviazione di un difensore, per i tre punti che allontanano i termali dalla zona calda della classifica.

Stefano Incerpi