Il meteo grazia la Befana. La vecchina regala spettacolo

Alla fine il cielo ha premiato l’ottimismo. La Befana, ieri alle 12,30, si è calata dal campanile della chiesa che si affaccia su piazza del Popolo. Le previsioni meteo nefaste non hanno fermato la festa programmata per i bambini dopo la messa. E nonostante la piovosa mattinata, al momento della discesa promessa e realizzata dalla ditta Edilizia Acrobatica, le nuvole hanno concesso un attimo di tregua consentendo di fatto che lo spettacolo andasse avanti. Incitata da grandi e piccini, la Befana e si è calata dal campanile, con perizia acrobatica, fermandosi di tanto in tanto a salutare lungo la discesa, appesa alle funi, saltellando di tanto in tanto e buttando caramelle sulle folla che occupava l’intero sagrato. Almeno 300 persone presenti, tra grandi e piccini. Un lungo applauso ha accompagnato la fine della coraggiosa discesa. Mentre la Befana faceva selfie con i bambini, una sua aiutante distribuiva le calze piene di dolcetti, con l’aiuto di alcuni parrocchiani. La messa è stata celebrata da don Gianluca Diolaiuti, soddisfatto della giornata: "La parrocchia ha sempre organizzato eventi di aggregazione e condivisione in occasione dell’Epifania, che è innanzitutto una ricorrenza religiosa e anche legata al significato del dono che porta in sé la figura della Befana".