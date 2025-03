Il mercato di Forte dei Marmi sbarca in centro con i suoi prodotti

Il mercato di qualità più famoso d’italia è pronto a sbarcare tra le strade di Montecatini. Doppio appuntamento da segnare in agenda quello con i banchi del Mercato di Forte dei Marmi: 12 aprile e replica il 7 settembre. Uno spettacolo diventato itinerante per portare nelle più belle piazze dello stivale le magiche atmosfere dello storico mercato di Forte dei Marmi, con le pregiate stoffe e le merci di antichi mercanti. Saranno proprio gli ambulanti di Forte dei Marmi a riempire alcune zone tra le più significative di Montecatini. L’epicentro sarà Corso Roma e da lì in linea di continuità gli ambulanti esporranno i loro prodotti dalle maxi bancarelle fino a raggiungere le zone di Piazza del Popolo e Piazza XX Settembre.

"Ogni anno organizziamo circa 100 manifestazioni – esordisce il presidente del Consorzio gli ambulanti di Forte dei Marmi, Andrea Ceccarelli. Noi abbiamo la fortuna di poter attingere da un serbatoio di 60-70 aziende e ci adattiamo a seconda della location che ci ospita. Siamo stati a Torino, Milano, Venezia, Perugia e Roma per citarne alcune. Per Montecatini che ci ospita per la prima volta, in attesa di segnature e sopralluoghi, sono previste circa 50 aziende. Il nostro punto di forza è la qualità dei prodotti che esponiamo. Questo porta ovviamente un indotto commerciale e di stampo turistico di assoluto valore. Siamo nati per andare dalla nostra clientela durante i mesi invernali mentre i clienti ci vengono a trovare in Piazza Marconi nei mesi estivi".

Sui grandi banchi di vendita sarà possibile trovare il meglio dell’artigianato toscano ed italiano di qualità: pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, abbigliamento griffato, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tutta la splendida produzione di tessuti di arte fiorentina.

Leonardo Meacci