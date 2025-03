Il Lions Club Castello premia gli studenti dell’Alberghiero Martini

Un premio speciale del neonato Lions Club Castello agli studenti dell’alberghiero Martini. Il contributo è stato consegnato al dirigente Riccardo Monti dal presidente del club Giacomo Cartacci nella sede della Querceta. Si tratta di una preziosa somma di denaro che andrà a rimpinguare la lista dei premi che saranno consegnati agli studenti eccellenti della scuola nell’ambito di una cerimonia di premiazione che si terrà l’8 aprile sempre al castello Querceta. Il dirigente ha ringraziato Cartacci, accompagnato da un altro socio, Iacopo Micheli. "Il nostro club è stato costituito il 4 luglio 2024. È quindi un club giovane – ha spiegato Cartacci a Monti – e attualmente conta un totale di 39 soci, di cui ben 25 sono soci alla prima esperienza lionistica". Di questi, 25 sono alla prima esperienza lionistica e 10 sono donne. "Per noi è grande motivo di soddisfazione – ha affermato Il presidente – aver raggiunto questa nutrita presenza femminile ancora prima di aver compiuto il primo anno dalla fondazione del club. I nostri primi obiettivi da raggiungere sul nostro territorio, in questo primo anno di attività, sono l’inclusione e l’aiuto a chi si trova in difficoltà economiche. In quest’ottica abbiamo deciso di rivolgere una attenzione anche al Martini, vera eccellenza. Ci siamo rivolti poi alla associazione Farmadono con una donazione per l’acquisto di medicinali".

Attualmente il club sta organizzando due eventi teatrali nella stessa giornata con una compagnia teatrale di ragazzi con difficoltà intellettive il cui ricavato andrà a loro beneficio. I due eventi saranno rivolti con lo spettacolo mattutino a una scuola di Monsummano Terme a titolo gratuito ed alla sera sarà rivolto al pubblico con spettacolo a pagamento.

Con il Martini, il club Montecatini Castello intende instaurate un rapporto di maggiore collaborazione. A maggio, sarà organizzato un convegno sull’abuso di alcol tra i minori. "Cercheremo di coinvolgere i genitori dei ragazzi ed in proposito ci aspettiamo una importante collaborazione da parte delle autorità scolastiche. Insomma, cercheremo di adottare il nostro motto internazionale: we serve".

Giovanna La Porta