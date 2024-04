Il girotondo del Cosma e Damiano. La manifestazione dei cittadini: "Salviamo il nostro ospedale"

Ci siamo: oggi è il giorno della grande manifestazione organizzata dal comitato ’Ri-nascere in Valdinievole’. Il giorno del girotondo attorno all’ospedale S. S. Cosma e Damiano. Appuntamento fissato alle 15 in piazza San Francesco, di fronte al Teatro Pacini. Numerose le adesioni all’iniziativa. Hanno confermato la presenza i rappresentanti di quasi tutte le amministrazioni comunali della Valdinievole: Pescia, Montecatini, Uzzano, Chiesina Uzzanese, Marliana, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese. Ci saranno anche i consiglieri regionali espressione del territorio, i rappresentanti delle associazioni. E anche chi non potrà fisicamente essere sul posto, come numerosi commercianti, ha deciso di aderire alla manifestazione. E lo hanno fatto facendosi scattare una foto all’interno dei loro esercizi indossando il gilet arancio realizzato dal comitato, con il logo e la scritta ‘Ri-nascere in Valdinievole’.

"L’iniziativa ha un’importanza fondamentale – spiega, soddisfatto, Claudio Giuntoli, promotore del comitato –, per supportare il lavoro di questi mesi, far vedere alle istituzioni, che ancora non hanno dato alcuna risposta al nostro documento, che siamo in molti, e con forza chiediamo un’attenzione maggiore al potenziamento dell’ospedale della Valdinievole. Perché non si cerchi, in questi giorni, di dire che esiste una Pediatria efficientissima, che si nasce di nascosto all’ospedale. Spero mi si perdoni questa vena un po’ polemica, mi sembra di vedere inteventi dell’ultimo momento un po’ irrisori, volti a cercare di gettare acqua sul fuoco di questa manifestazione. Noi andiamo avanti. Il girotondo è preparato nei minimi dettagli, aspettiamo tantissima gente, che verrà indirizzata da piazza San Francesco con un nastro bianco a formare un mega-girotondo, a mo’ di ‘stringiamoci attorno, non molliamo la presa’. Indosseremo tutti la magliettina con scritto Ri-nascere in Valdinievole, ci saranno palloncini: vogliamo dare anche un senso di festa, una festa ben motivata".

Il girotondo partirà e si chiuderà in piazza San Francesco, dove ad attendere i manifestanti ci sarà un momento gustoso: il gelato al gusto ’Ri-nascere in Valdinievole’ ideato e proposto da Paolo Fornaciari, titolare a Borgo a Buggiano della gelateria Ultimokilometro.

Emanuele Cutsodontis