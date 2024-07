Il festival ’Stupore’ in Valleriana. Due settimane di appuntamenti per valorizzare la montagna

Tra le iniziative che coinvolgono le Castella spicca il programma proposto dalla Pro Loco di S.Quirico, ’Stupore’, dal 14 al 28 luglio. Giochi, animazioni, spettacoli itineranti, specialità tipiche: iniziative pensate per un pubblico di famiglie, in cui grandi e piccini troveranno intrattenimenti adatti alle loro esigenze. L’evento è organizzato con la direzione artistica di Terzostudio e di Terzo Tempo, ed è patrocinato dal Comune di Pescia; decisivi i contributi offerti da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Regione Toscana e Banca di Pescia e Cascina. "La montagna pesciatina si arricchisce di un nuovo evento – afferma il sindaco Riccardo Franchi – Pescia ha bisogno di normalità, questo evento ne è la dimostrazione". Soddisfatto anche l’assessore alla Montagna, Luca Tridente: "Questo festival è un punto zero – commenta – l’auspicio è che possa, nel corso degli anni, divenire un fulcro per tutta la montagna". Prevista un’anteprima di tre giorni.

Le anteprime sono in programma il 14, a partire dalle 17, con la passeggiata da Sorana a Lignana e il concerto al Pian della Bombola del Duo Reminiscence, il sassofono di Marco Vanni e la fisarmonica di Massimo Signorini. Il 21 si parte alla stessa ora da Pontito, per raggiungere Croce a Veglia, per il concerto pianoforte e voce del Duo Dip Sound, con Antonella Grumelli e Daniele Biagini. Il 27, infine, la partenza sarà alle 5 del mattino dalla Pieve di Castelvecchio, per raggiungere la Polla d’Argento, dove Federica Bandecchi, pianoforte, Giulia Bartalini, violino, e Andrea Lucchesi, sassofoni, propongono un repertorio di musiche da film. Per arrivare sui posti i partecipanti saranno guidati da Danilo Giusti. Il 27 e 28 luglio il clou, con cinque spettacoli per sera, tre fissi e due itineranti, fra i quali spicca la ‘seconda’ nazionale della BadaBimBumBand, dopo la ‘prima’ al Mercantia di Certaldo.

"La montagna ha bisogno di essere valorizzata – dice Antonio Giusti, direttore di Banca di Pescia e di Cascina – Importante la resilienza delle associazioni del territorio". Sulla stessa linea Stefano Natali di Fondazione Caripit: "Spero di benedire l’inizio di un progetto. L’invito e quello di lavorare in rete il più a lungo possibile".

Emanuele Cutsodontis