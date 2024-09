Il fascino delle auto d’epoca torna ad avvolgere la città

Tutto pronto per la quindicesima edizione del Concorso internazionale di eleganze automobili. La manifestazione, riportata in città dal Comune e realizzata insieme dal Kursaal Car Club e ACI Pistoia, ebbe la sua prima edizione 90 anni fa a Montecatini. Era infatti il settembre del 1934 quando il Reale Automobile Club di Pistoia si fece promotore di questa iniziativa che portò nella città il meglio della produzione di allora delle industrie automobilistiche mondiali. Era un salone dell’auto a cielo aperto, unico nell’Italia centrale, che, dal 1965 fu trasformato in Concorso di auto d’epoca visto già allora il crescente interesse per questo settore.

Il Kursaal Car Club, insieme con ACI Pistoia e ACI Storico di Roma lo ha riproposto a cadenza biennale da diversi anni ed il Comune ha colto l’occasione e accoglie nella città 26 vetture d’epoca selezionate dagli organizzatori ed invitate, di eccezionale valore, in alcuni casi rari esemplari unici. Un museo a cielo aperto che si propone agli appassionati ed ai turisti nello scenario della Piazzetta Regia, proprio dinanzi al Palazzo del Comune.

L’esposizione su red carpet inizierà sabato 21 settembre, sarà anche notturna, per proseguire domenica con sfilate sul viale Verdi e piazzale Giusti al Tettuccio e con la presentazione al pubblico dalle 10 in poi delle 26 auto; a seguire la premiazione sulla rampa del palazzo Comunale, un palcoscenico naturale,

ideale per la manifestazione.

Il tema di questa edizione è ’Coupé e decappottabili: l’eleganza a confronto dal 1920 al 1992’. La giuria composta da autorevoli esperti del settore sarà presieduta da Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI Italia che ha sempre sostenuta l’iniziativa.

Per mantenere la caratteristica di mobilità che ha questo concorso di eleganza rispetto agli altri esistenti, le vetture nella mattina di oggi si ritroveranno nel parco di Villa Garzoni a Collodi da dove, alle ore 15, si trasferiranno incolonnate a Montecatini per essere collocate nell’area espositiva della Piazzetta Regia. L’evento avrà manifestazioni collaterali anche sul viale Tamerici ed un concorso fotografico per appassionati della fotografia con scatti realizzati in occasione delo show. Inoltre, sempre oggi, alle 17.30, nel salone dell’hotel Settentrionale-Explanade ci sarà un talk su ’Auto Storiche e le altre: dove va l’automobile’. L’accesso al pubblico sarà gratuito in tutte le sue fasi.