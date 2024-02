Il crollo del PalaCardelli. È passato un anno. I lavori pronti a partire

A distanza di un anno dal crollo, partono i lavori da 700mila euro per il restauro e la sistemazione del PalaCardelli a Monsummano. Ad annunciarlo è l’assessore allo sport Libero Roviezzo che anticipa anche l’inaugurazione, a breve della rinnovata pista d’atletica allo stadio Strulli. Era il febbraio 2023 quando una tempesta arrivata in città portò al crollo di parte della facciata del palazzetto. A che punto siamo con i lavori? "Siamo al punto in cui – spiega l’amministratore della giunta De Caro – abbiamo affidato nei giorni scorsi i lavori a una ditta di Pistoia e contiamo che il cantiere parta entro un paio di settimane al massimo".

Il danno è stato ingente, quanto dureranno i lavori per un ripristino completo della struttura? "Contiamo di finire i lavori per l’inizio della nuova stagione. La società degli Shoemaker dovrebbe prendere possesso degli impianti già dall’inizio delle partite. Se non sarà settembre, sarà ottobre prossimo. Fino ad oggi i cestisti sono stati dislocati tra i Comuni della Valdinievole mentre a Monsummano utilizzano un po’ la palestra Alifaris e quella di Cintolese, compatibilmente con gli spazi disponibili e con le partite programmate. A breve illustreremo nel dettaglio alla società di basket come verrà il palazzetto di piazza Pertini restaurato".

Anche le scuole hanno perso uno spazio dove fare ginnastica. "Abbiamo sistemato le scuole in modo diverso – prosegue Roviezzo –. In particolare usano gli spazi di Cintolese, la palestra Alifaris e soprattutto la piscina perché il Comune, proprio a fronte di questo problema al Palacardelli, ha sistemato le scuole con gli ingressi in piscina". Che tipo di interventi devono essere fatti al palazzetto? Ecco i dettagli: "Gli interventi saranno effettuati sulla vetrata, sulla facciata e sul tetto. Abbiamo affidato lavori per n totale di 700mila euro provenienti per 230mila dall’assicurazione e 500mila dalla Regione Toscana".

Anche il parquet da gioco, dopo un anno di infiltrazioni dal tetto e inutilizzo della struttura, subirà un intervento: "Oltre alla sistemazione della parte crollata, sarà aggiustata anche l’infiltrazione che proveniva dal tetto , ripristinato il manto di gioco e i canestri. Non verranno rifatti gli spogliatoi in questa fase perché pensiamo di farli successivamente con il ribasso di gara".

Il via ai lavori ci sarà "tra un paio di settimane al massimo e dureranno fino alla fine dell’estate, inizio autunno. Vogliamo restituire agli Shoemaker una struttura come si deve".

Arianna Fisicaro