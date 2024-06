Il consigliere regionale dem Niccolai esulta: "Gran risultato in questa tornata elettorale"

"A Montecatini è accaduto qualcosa di incredibile: partivamo in svantaggio al ballottaggio (tra Claudio Del Rosso e Luca Baroncini c’erano 591 voti di differenza a favore del secondo, ndr). Del Rosso ha avuto 1005 voti in più rispetto al primo turno, mentre Baroncini ha aumentato solo di 406 voti, perdendo le elezioni. Il risultato di Montecatini è in grande evidenza su tutte le cronache e anche la segretaria del Pd Elly Schlein lo ha richiamato nella sua conferenza stampa". Il consigliere regionale del Partito Democratico e componente della segreteria regionale Marco Niccolai festeggia il risultato del suo partito e di tutta la coalizione guidata da Del Rosso che è riuscito a vincere la difficile partita. "Evidentemente – prosegue – il risultato ha fatto scalpore, sia perché è stato sconfitto il segretario regionale della Lega Baroncini, sia perché tutti conoscono quale sia l’orientamento politico, da sempre maggioritario, di Montecatini. Il Pd avrà quattro consiglieri comunali: dunque esprimerà il 25% del consiglio comunale. Voglio fare i complimenti al nuovo sindaco Del Rosso per questa straordinaria rimonta e alla segreteria del Pd di Montecatini per la generosità con cui ha dato vita alla coalizione Unione Termale".

Secondo Niccolai, "questa generosità, ben lontana dalla presunzione dell’autosufficienza che ci aveva caratterizzato in altre epoche e che ci ha visto, in vari casi, anche essere primo partito ma poi perdere le elezioni, è stata elemento fondamentale della scommessa vinta in uno dei territori centrali per la destra pistoiese e toscana. Ho vissuto le stesse emozioni che ho vissuto a Pescia un anno fa, perché anche in questo caso eravamo davvero in pochi a crederci, correvamo controvento: sono stati i fatti, ma soprattutto gli elettori, a darci ragione". Il consigliere regionale ribadisce che "tra il 2023 ed il 2024 il centrosinistra, in provincia di Pistoia, è ritornato a governare in quattro Comuni (Quarrata, Montecatini, Pescia e Monsummano) sui sei sopra i 15mila abitanti della provincia di Pistoia, fino solo a un anno fa era l’opposto. Dopo la vittoria di Elly Schlein al congresso del Pd del 2023, nelle tornate di elezioni amministrative in provincia di Pistoia siamo riusciti a mandare al ballottaggio tutte le amministrazioni dei Comuni sopra i 15nila abitanti dove il PD non governava (Pescia, Montecatini, Agliana) e questo era già un risultato politico assolutamente non scontato dopo che, dal 2017 al 2019, avevamo perso la guida di quattro Comuni su sei sopra i 15mila abitanti in provincia di Pistoia (Pistoia, Pescia, Montecatini Terme, Agliana). Abbiamo iniziato a invertire la tendenza, sovvertendo i pronostici di molti, a Pescia nel 2023, tre mesi dopo il nostro congresso nazionale, con l’elezione di Riccardo Franchi Sindaco di Pescia grazie a una larga alleanza".

