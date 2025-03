Il Concorso Giulio Rospigliosi. Torna il contest internazionale

Da oggi al 6 aprile Villa Rospigliosi e il Teatro Comunale di Lamporecchio torneranno a essere il palcoscenico di una delle competizioni musicali più prestigiose del panorama internazionale: il Concorso Internazionale Pianistico Giulio Rospigliosi, giunto alla sua 30ª edizione, e il Concorso Chitarristico e Cameristico, giunto alla 29ª edizione. Quest’anno, si aggiunge un’importante novità: la 1ª edizione del Concorso di Musica Contemporanea Giulio Rospigliosi, dedicato alla valorizzazione delle nuove voci della composizione musicale.

Il Concorso Rospigliosi, organizzato all’Associazione Cultura e Musica Giulio Rospigliosi, con direttore artistico Luca Torrigiani, si è affermato negli anni come una tappa fondamentale per i giovani musicisti, offrendo ai vincitori importanti borse di studio e opportunità concertistiche. La manifestazione vedrà la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutto il mondo più di 300 candidati, che si sfideranno davanti a una giuria composta da illustri personalità del panorama musicale internazionale. I candidati si esibiranno di fronte a commissioni giudicatrici di altissimo livello, composte da importanti personalità del mondo musicale.

Come sempre le audizioni sono aperte al pubblico per tutti i concorsi dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 19. Come aperti al pubblico sono i concerti dei finalisti. Alcuni negozi accoglieranno nei loro spazi pianoforti a libero uso dei candidati che potranno così esercitarsi durante tutta la durata del Concorso.

Oggi apertura del concorso cameristico e di musica contemporanea, venerdì 28 marzo apertura del concorso chitarristico con la categoria formazioni chitarristiche senza limiti di età. il Concorso pianistico inizierà lunedì 31 marzo con le eliminatorie dei concorrenti iscritti al Premio Schumann (Internazionale) e proseguirà il fine settimana 5-6 aprile col Concorso pianistico nazionale a categorie. Concerto dei vincitori.

Le serate da non perdere: il concorso offrirà quattro imperdibili serate di premiazione e concerti. Domani alle ore 21.15 premiazione e concerto di musica da camera e contemporanea a Villa Rospigliosi. Domenica 30 marzo (ore 18.30) premiazione e concerto dei vincitori del Concorso Chitarristico a Villa Rospigliosi. Giovedì 3 aprile (ore 20.45) finale del Concorso Pianistico Internazionale Premio Schumann 2025 al Teatro Comunale di Lamporecchio. I tre finalisti si esibiranno con l’Orchestra Città di Grosseto, diretta dal Rodrigo Sierra Moncayo. Domenica 6 aprile (ore 18.30) concerto dei vincitori del Concorso Pianistico Nazionale e Internazionale a Villa Rospigliosi.