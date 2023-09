Il Comitato incontra il senatore La Pietra a Montecatini Terme

Il “Comitato Priorità: sicurezza“ inizia a incontrare i parlamentari. "Il presidente Sandro Schiavelli e il segretario Alberto Lucarelli - conferma un comunicato del Comitato - hanno parlato con il senatore Patrizio La Pietra e la coordinatrice di Fratelli d’Italia di Montecatini Ilaria Michelucci. Gli argomenti della riunione sono stati sicurezza e decoro urbano".

Il gruppo spiega di aver "illustrato al parlamentare le problematiche venutesi a creare recentemente a causa dell’apertura di una nuova struttura Cas (Centro di accoglienza straordinaria) in pieno centro, a Montecatini. Analizzando questo problema, è stato naturale condividere insieme la necessità di non aggiungere altre strutture di questo tipo nella nostra realtà. I cittadini hanno riscontrato problematiche di decoro e assembramenti. Abbiamo chiesto di usare come centri di accoglienza, le strutture più vicine al centro città per le famiglie ucraine con bambini in età scolare che si sono integrate nella nostra città e scappano da una guerra in corso".

"Inoltre, il Comitato ha sollevato un altro problema dei centri di accoglienza speciali. Godono di deroghe speciali, oppure seguono lo stesso iter procedurale delle altre realtà alberghiere? Affermiamo con forza, che il Comitato è contrario alla nascita di questo tipo di strutture nella nostra città".

Schiavelli, nelle scorse settimane, in occasione dell’avvio dell’attività del gruppo da lui guidato, aveva affermato, che "Montecatini è una città turistica, gli alberghi non possono diventare centri di accoglienza straordinaria per migranti. Per tutelare anche l’economia della città andrebbero mandati via i profughi già presenti, lo dico senza alcun intento di odio razziale".

Daniele Bernardini