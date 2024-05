Il Ceq si apre. Nuovi servizi per le aziende

A 26 anni dalla sua inaugurazione, il Ceq, centro di eccellenza e qualità di Monsummano ha aperto le porte con un open day organizzato per presentare alle aziende della provincia i servizi di prove di laboratorio, consulenza normativa, metrologia, e supporto alle pmi. "Il nostro obiettivo è quello di fare del Centro di Monsummano Terme il punto di riferimento in provincia per i servizi alle imprese e la verifica prestazionale dei materiali – spiega Marco Ruzzante, responsabile della divisione prove softline del Ceq – Un Centro capace di ampliare i propri servizi sia per il testing dei materiali che per le consulenze alle imprese come sostenibilità, circolarità e a 360 gradi su ogni tipo di assistenza su problemi specifici".

Secondo quanto emerso dall’open day il Ceq è una struttura in crescita "che sta assumendo nuovo personale, fortemente radicata sul territorio e che durante il periodo covid ha svolto il servizio di test per le mascherine che è risultato fondamentale per la gestione dell’emergenza pandemica a livello locale". All’incontro del weekend seguiranno altri tre appuntamenti: lunedì 24 giugno per un approfondimento su etichettature ambientali degli imballi, giovedì 19 settembre sull’economia circolare, sostenibilità e Life cycle assessment, e lunedì 18 novembre sulla sicurezza del prodotto e valutazione dei rischi. Il Ceq ogni anno fra tarature e testing effettua circa 3.000 servizi. Per informazioni sull’attività del Ceq e per contatti sugli open day: [email protected].

Arianna Fisicaro