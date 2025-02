I segreti del tesoro di Maria della Fontenova. Nei doni il legame fra santuario e fedeli

Nell’ambito del progetto ’Nuovi percorsi tra passato e futuro. 5 mostre per 1 sistema museale’ è visitabile fino al 2 giugno al Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme l’esposizione dal titolo ’Il Tesoro di Maria SS. della Fontenuova. Storia di una devozione secolare’. La mostra propone un focus sul tesoro della chiesa di Maria SS. della Fontenova, di proprietà della Parrocchia di Maria SS. della Fontenova, in parte conservato ed esposto al Museo. La rassegna permette di conoscere meglio una raccolta di doni, che racconta il legame secolare e profondo tra il santuario e i suoi fedeli. Dal dono più sontuoso, la Corona granducale in oro, pietre preziose e smalti, simbolo di fede, ma anche del prestigio e del potere della famiglia Medici, fino alle più modeste effigi argentee e alle semplici tavolette di legno: ogni offerta rappresenta una traccia della protezione divina e una testimonianza storica di un vincolo ininterrotto fin dal lontano 9 giugno 1573. L’esposizione è aperta al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 (16-18 dal 30 marzo, ora legale), il sabato dalle 9 alle 12.

Intanto è stata inaugurata al Mac,n-Museo di arte contemporanea e del Novecento la mostra ’Francesco Pellicci. L’arte del tessuto’, a cura di Rocco Normanno e Silvia Di Paolo. L’esposizione sarà visitabile fino all’11 maggio nei seguenti orari: lunedì-giovedì-venerdì 15.30-18.30 (ora solare), 16-19 (ora legale), mercoledì 9.30-12.30, sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.30-18.30 (ora solare), 16-19 (ora legale).

L. F.