I Nomadi di nuovo sul palco . La band suona al Teatro Verdi

Una serata con la sempiterna musica dei Nomadi, per nostalgici e nuovi appassionati, al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Questa sera, a partire dalle 21, la storica band composta da Beppe Carletti (tastiere), Cico Falzone (chitarre), Daniele Campani (batteria), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino, percussioni e voce) e Yuri Cilloni (voce) salirà sul prestigioso palcoscenico termale per dare vita a una rappresentazione-evento.

Il gruppo fondato nei primi Anni Sessanta, quando tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decisero di formare una loro band, tornerà a infiammare il pubblico di tutte le età. Sono trascorsi tanti anni, ma i Nomadi hanno ancora grandi numeri: 90 concerti all’anno in tutta la Penisola con una media annuale di un milione di spettatori, che comprendono bambini, genitori e nonni, creando così quello che si può definire il "popolo nomade". Inoltre, la band ha assunto anche il titolo di gruppo più longevo in Italia; prima di loro al mondo, solo i Rolling Stone. Nel 2013 i Nomadi hanno festeggiato i 50 anni di sette note a Cesenatico, con una tre giorni di musica, incontri e solidarietà proprio in quella riviera romagnola che ha dato l’input al loro esordio datato 1963.

Si intitola ’Cartoline da qui’ l’ultimo album di soli inediti, uscito il 5 maggio 2023, un album che marchiò il 60° anno di una carriera musicale ricca di successi ed esibizioni lungo tutto lo Stivale.

