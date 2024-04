Herons a lezione dalla leggenda Dino Menghin

Se gli Herons cercavano una fonte di ispirazione attorno alla quale fare quadrato e compattarsi in vista del momento clou della stagione, non poteva esserci scelta più azzeccata che quella di puntare su Dino Meneghin. La leggenda del basket italiano è stato autentico mattatore del ’Team Experience Herons 2024’ andato in scena nel pomeriggio di lunedì al Cinema Teatro Imperiale di Montecatini Terme e per l’occasione aperto a tutti gli appassionati di basket della Valdinievole: dopo la proiezione del docufilm a lui dedicato ’Dino Meneghin. Storia di una leggenda’ l’ex Varese, Trieste e Olimpia Milano è rimasto a disposizione al pubblico in sala, raccontando molti degli innumerevoli retroscena di una carriera inimitabile e dando vita a simpatici siparietti con le altre leggende rossoblù, Massimo Masini, con cui ha duellato nei primi anni della sua carriera, Mario Boni e Gino Natali su tutti. Fra gli ospiti che si sono susseguiti durante la serata anche Giacomo Galanda, con il quale Meneghin ha condiviso la conquista dell’argento olimpico ad Atene nel 2004 nelle vesti di team manager della nazionale. Il numero 11 per eccellenza della pallacanestro italiana si è concesso poi alle tante domande dei giocatori rossoblù e dei bambini del settore giovanile e minibasket rossoblù targato MontecatiniTerme Basket Junior: a capitan Nicola Natali ha rivelato di aver maturato la decisione di ritirarsi nel tunnel degli spogliatoi dopo gara 2 di playoff 1994 persa dalla sua Olimpia Milano contro Verona, quando già aveva compiuto 44 anni.

C’è stato anche il tempo di parlare dei playoff di Serie B, che prenderanno il via dal 5 maggio prossimo e vedranno la Fabo opposta a Mestre nel primo turno: il presidente Andrea Luchi ha chiamato a raccolta la galassia Herons e tutto il popolo rossoblù invocando il PalaTerme pieno per i primi due atti della serie, che gli "aironi" giocheranno fra le mura amiche.

Filippo Palazzoni

