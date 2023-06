Grotta Giusti, sconto residenti Accordo con l’amministrazione agevolazioni sulle tariffe

Un obiettivo fortemente voluto dalla Sindaca di Monsummano Terme Simona De Caro ed immediatamente condiviso da Grotta Giusti Thermal Spa Resort, struttura termale ed alberghiera fiore all’occhiello della città e punto di riferimento a livello internazionale.

Grazie ad un proficuo dialogo ed una totale apertura, in un virtuoso esempio di collaborazione tra pubblico e privato, Grotta Giusti ha accolto la richiesta dell’amministrazione concedendo ai residenti di Monsummano Terme una speciale tariffa sugli ingressi.

Da una parte l’amministrazione dimostra, nuovamente, l’attenzione e l’interesse verso i propri concittadini, andando ad avviare una vera e propria “collaborazione” volta al benessere dei residenti, dall’altra Grotta Giusti dimostra interesse e vicinanza al territorio e ai luoghi che, da sempre, ospitano la struttura.

Nel dettaglio la convenzione, attiva da giugno, si riferisce ad un’agevolazione applicabile sui prezzi di listino, relativa agli ingressi giornalieri, per persona e non cumulabile con altre promozioni o offerte (o abbonamenti). Grotta Giusti applicherà i seguenti sconti ai residenti di Monsummano Terme: 30% su ingresso giornaliero alla piscina feriale e non prefestivo; 50% su bagno di vapore nella Grotta (solo per i giorni feriali); 10% su trattamenti e massaggi.

Simona De Caro, Sindaca di Monsummano Terme, dichiara: "Sono davvero contenta che Grotta Giusti abbia accettato questa mia richiesta. È una chiara sintesi di come si possano sviluppare buone idee, al servizio della comunità, quando si uniscono pubblico e privato. Una realtà del genere, che dobbiamo ringraziare perché porta il nome della nostra città in giro per il mondo, dimostra il legame che ha con il territorio e con Monsummano Terme. Abbiamo sempre a cuore la felicità ed il benessere dei nostri concittadini e questa operazione dimostra ancora una volta quanto questo sia uno degli obiettivi principali di questa amministrazione".

Thomas Parenti, General Manager di Grotta Giusti Thermal Spa Resort, dichiara: "Ho accolto con entusiasmo la richiesta della Sindaca Simona De Caro con cui abbiamo instaurato fin da subito un rapporto di collaborazione. Abbiamo a cuore il benessere del territorio che ci circonda e dei cittadini di Monsummano Terme a cui abbiamo riservato condizioni preferenziali per dare la possibilità a tutti di poter frequentare le nostre terme e beneficiare delle proprietà curative delle sue acque, vivere l’esperienza unica nella grotta termale con scontistiche che arrivano fino al 50% sul normale prezzo di listino".