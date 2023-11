Grande festa per la Virgo Fidelis. Una giornata dedicata all’Arma nell’anniversario della fondazione

Quella di domenica scorsa non è stata solo una celebrazione dell’associazione nazionale Arma dei carabinieri, ma anche un momento di dimostrazione personale di fedeltà all’Arma da parte della famiglia Giannone. Si è infatti festeggiato l’anniversario della fondazione della Virgo Fidelis per la sezione di Monsummano Terme. Una giornata dedicata all’Arma dei carabinieri con tanti ospiti e con il momento speciale dell’assegnazione della medaglia d’argento alla bandiera. Dopo la messa alla basilica della Fontenova e la messa celebrata dal nuovo parroco, don Stefano Salucci, è stata insignita la bandiera della locale sezione dell’associazione carabinieri con la medaglia d’argento "per la fondazione e lunga esistenza, risalente al 1935 – come spiega il presidente dell’Anc Marco Giannone –, concessa dalla presidenza nazionale Anc di Roma".

I festeggiamenti non potevano che proseguire con il tradizionale pranzo al ristorante Il Discepolo di Montecatini a cui hanno partecipato circa 130 invitati insieme a tante autorità e dove si è tenuta la premiazione di alcuni soci ed ex carabinieri in pensione. Tanta la commozione e l’orgoglio dei "nei secoli fedele" per appartenere e aver svolto servizio nell’Arma e ancora di più quella manifestata durante la premiazione dei soci. In particolare al socio carabiniere ausiliario Pasquale Matera iscritto alla sezione dal 1971 è andato l’attestato di fedeltà e la medaglia d’oro. A seguire un attestato di fedeltà è andato al brigadiere capo Marsilio Pallocci a cui è stata consegnata anche la medaglia d’argento per i suoi oltre 20 anni di iscrizione, dal 1996 e infine attestato di fedeltà e medaglia di bronzo al socio simpatizzante Vinicio Nazzarri, iscritto dal 1998. Al termine del pranzo sociale, è stato assegnato un riconoscimento alla socia Roberta D’Oto, assessore al sociale del Comune di Monsummano "per la generosità – recita la motivazione – e l’attaccamento all’arma in servizio ed in congedo" e al socio carabinieri ausiliario Antonio Miedico "per la continua disponibilità e dedizione alla sezione", mentre una cornice di ringraziamento è stata donata dall’Anc a tutti i presidenti delle associazioni di volontariato del territorio, Auser, Misericordia e Pubblica Assistenza Croce Rossa, Fratres, che da sempre collaborano con i carabinieri. La giornata si è conclusa con un momento speciale che ha visto la consegna della tessera della sezione al padre del presidente della sezione monsummanese dellAnc Marco Giannone, Salvatore Giannone di 92 anni, che diventa così il più anziano socio della sezione di Monsummano.

Arianna Fisicaro